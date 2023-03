Heiki Nabi ei tea, kui edukaks tagasitulek kujuneb: suuri sõnu on hea öelda, aga tegelikult on vaja tööd teha

„Kui juhtus see halb olukord, ei olnud ma mõelnud, et hakkan karjääri lõpetama. Olin olümpiamängudele minemas ja sinna ka pileti lunastanud. Mul on veel tahtmine ennast proovile panna, ennast matil tõestada,“ kinnitas Nabi.

„Põhi on olemas, aga suur ja oluline koht on see, kuidas keha pärast seda pausi koormusi kannatab. Õnneks on minu maadlusstiil selline, mis ei ole ohtlik. Kui terve olla ja keha koormust kannatab, võiks jõuda heasse vormi. See on praegu kõik alles oletus, pean tööle hakkama: suuri sõnu on hea öelda, aga tegelikult on vaja tööd teha,“ rääkis Nabi.