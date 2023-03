DELFI VIDEO MEHHIKOST | Ott Tänak: auto murekohad said selgemaks

Tänak sai punktikatsel Sebastien Ogier järel teise koha. „Sõitsin piiri lähedal,“ tõdes Tänak, kes kahasse etapi lõpuks saadud üheksanda kohaga kogus kuus punkti. Peale väga keerulist ralli algust ja veerandtunnist ajakadu võiks seda lugeda positiivseks lahenduseks. „Lõpuks pole vahet, kas on midagi positiivset või ei ole. Me otseselt ei sõida enda emotsiooni nimel, vaid punktide pärast. Mingid punktid saime, tasus ralli lõpuni sõita. Ilmselgelt konkurentidega võistlemiseks on meil täna kõvasti vajaka.“

Tänak nentis, et ralli vältel saab nipet-näpet sättida, aga suurt arendustööd selle ajal teha ei saa. „Kindlasti murekohad on selgemad, aga seda ma ei oska öelda, et kuidas need lahendused saavad,“ lisas ta.