Latvala Mehhiko etapi pöörasest lõpplahendusest: ma siiani värisen

„Eelnevatel aastatel polnud meie tulemused sellistes tingimustes kuigi head,“ pööras Latvala tähelepanu tõigale, et rasked kruusarallid ei passinud eriti hästi Yaristele. „Kuid oleme teinud kõva arendustööd ja masin töötas ka kõva rehviseguga. See näitab, suutsime masina sellistes tingimustes tööle saada. Olen poiste üle uhke.“

Latvala sõnul suudavad Toyota taustajõud surve all töötada. „Ka eelmisel aastal oli meil keerulisi perioodi, kust tulime välja. Kuid Mehhiko punktikatse näitab, et masin on kiire. Ja Ogier on raudmees!“ lisas ta.