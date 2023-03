Saudi Araabia etappi valitsesid Red Bullid, Verstappen tegi võimsa tõusu, Alonsolt võeti kolmas koht ära

Kolmandana tuli üle finišijoone Alonso, aga kohtunikud lisasid tema ajale veel 10 sekundit. Põhjus oli selles, et boksipeatuse ajal viiesekundilist karistust kandes puudutas mehaanik hispaanlase autot liiga vara. Seega tõusis kolmandaks Mercedese sõitja George Russell ja Alonso kukutati neljandaks.

MM-sarja üldliidrina jätkab 44 punkti kogunud Verstappen, Perez on 43 punktiga teine. Alonsol on kolmandana 27 punkti ja Russellil neljandana 21 punkti. Sainzil ja Hamiltonil on 20 punkti.