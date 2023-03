Keila eest vaid 67 sekundit mänginud korvpallurist sai Dwight Howardi tiimikaaslane

Sama võistkonna suurim staar on Dwight Howard, kes tegi NBA-s pika ja eduka karjääri. Oma tippajal valiti ta kolmel korral (2009-2011) NBA põhihooaja parimaks kaitsjaks. 2020. aastal krooniti Howard Los Angeles Lakersiga NBA meistriks, siis juba rollimängijana.

Taoyuan Leopards on Taiwani kõrgliigas kuue võistkonna hulgas viimasel kohal, neil on 5 võitu ja 16 kaotust. 37-aastane Howard on 15 mängu jooksul visanud keskmiselt 24,7 punkti ja võtnud 17,1 lauapalli.