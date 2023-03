Sõjavastane vehklemismaailm versus Venemaad armastav vehklemisliit. Kumb jääb lahingus peale?

Kui rahvusvaheline vehklemisliit (FIE) lubas pärast kümmekond päeva tagasi toimunud hääletust Venemaa ja Valgevene sportlased, küll neutraalse lipu all, võistlustele tagasi, oli arvata, et läheb segaduseks ja mölluks. Läkski. Need, kes olid Ukrainas sõda pidavate paariariikide lubamise vastu, kuigi kaotasid häältega 46 : 86, ei kavatse olukorraga leppida ja väljendavad oma meelsust kõikvõimalikul moel.