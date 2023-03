TÄNA DELFI TV-s | BC Tarvas kohtub Eesti-Läti liigas Kalev/Audentesega

Sellel hooajal vaid kaks võitu teeninud ja liiga punase laterna rollis olev BC Tarva jaoks pole tabeliseisu mõttes midagi kaalul. Klubi eredaima tähena on tänavusel hooajal säranud ukrainlane Volodõmõr Ševtšenko, kes on visanud keskmiselt 15,9 punkti mängus ja kollitas reedel toimunud kohtumises Tal/Techi koguni 37 punktiga.

„Viimased kaks mängu on meil õnnestunud võita ja tahe on jätkata samal lainel. Eelmine kohtumine Tarvaga oli meie jaoks edukas, kuid ei tasu vastast alahinnata. BC Tarvas on noor ja energiline sats. Fookus peab püsima 40 minutit. Tuleb näha kaitses vaeva ning õnnestuda ka rünnakutel,“ sõnas kohtumise eel Kalevi noormängija Patrick Malm.