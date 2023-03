TÄNA DELFI TV-s | Tartu Ülikool võõrustab viimases põhihooaja mängus Viimsit

Tartu Ülikool tuleb mängule vastu teadmises, et neljandast kohast madalamale langeda ei ole võimalik. Viimasest viiest mängust on võidetud vaid üks ning enesekindluse tõstmiseks kulub veerandfinaalseeria eelne võit neile kindlasti marjaks ära.

Abitreeneri Olari Naritsa sõnul püüab meeskond head mängurütmi leida: „Tänu eilsele Prometei võidule Ventspilsi üle saime veerandfinaaliks koduväljakueelise ja Viimsiga mängule võime minna natuke vabamalt. Keskendume täna rohkem oma asjadele ja otsime head mängurütmi. Päeva lõpuks peame võidusoone uuesti üles leidma, sest kui minna viimaste mängude pealt play-off'i, siis on see ebakindel. Viimsi vastu saame enne play-off'i kindlasti hea mängu. Zakisega on neil korvi all nüüd üks mees juures ja rotatsioon pikem. See on väga hea proovikivi ja saame enne play-off'i väärt tagasisidet oma tööle.“