DELFI VIDEO | Maikel Astur: piisas ühest täpsest põlvest, sain kohe aru, et tal läks ninaluu

27-aastase Asturi profikontol on nüüd 25 võitu ja 9 kaotust, 25-aastasel portugallasel on kirjas 9 võitu ja 8 kaotust. Matš toimus kehakaalus -77 kg ning K-1 reeglitega.

„Alguses ei leidnud ma väga distantsi. Natuke oli harjumatu, mõlemad rabistasime, aga piisas ühest ilusti ajastatud põlvest, täpselt parem põlv ninna - sain kohe aru, et tal läks ninaluu ja olin suht kindel, et on läbi!“ rääkis Astur peale matši Delfile.

„Hindan seda võitu väga kõrgelt,“ ütles Astur The League'il. „Mul on olnud rasked viimased paar kuud. Mulle on väga oluline kodupubliku ees võita. Mul on väga hea meel selle üle! See on minu jaoks väga suur võit!“