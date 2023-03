Ibrahimovici värav mullust Itaalia meistrit kaotusest ei päästnud

Olgugi, et Milan pole Itaalia liigas näidanud just kõige paremat minekut, tuldi eile õhtul väljakule selgete favoriitidena. Esimest korda pärast pikka eemalolekut alustas meeskonna algkoosseisus ka 41-aastane Zlatan Ibrahimovic, kes vahetas välja prantsuse vanameister Olivier Giroud.

Teise poolaja 70. minutil lõi Kingsley Ehizibue võõrustajad juba 3:1 juhtima ning sellega oli kohtumine ka tehtud. AC Milani suured probleemid koduliigas jätkuvad vaatamata sellele, et Meistrite liigas on jõutud juba veerandfinaali.

Viimati veebruari lõpus võidurõõmu tunda saanud Milan paikneb Serie-A liigatabelis 48 punktiga neljandal kohal. Liiga liider on Napoli 68 punktiga, kelle edu lähima jälitaja ees on juba 18 punkti.