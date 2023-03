Indian Wellsis finaali pääsenud Alcaraz võib homme tõusta taas esireketiks

Hispaania uue generatsiooni talent Carlos Alcaraz on aasta esimesel Mastersil näidanud suurepärast minekut ning pole teel finaali loovutanud vastastele settigi. Tänaöises poolfinaalis Jannik Sinneri vastu oli Hispaania staari võidunumbrid 7:6,6:3. Turniiri finaalis ootab teda ees kohtumine venelase Danil Medvedeviga, kes alistas teises poolfinaalis ameeriklase Frances Tiafoe 7:5,7:6.

Homme tuleb Carlos Alcaraz väljakule teadmises, et kui tal õnnestub turniir võita, siis tõuseb ta taas meeste ATP-edetabeli tippu. Finaal ei tõota tulla hispaanlasele kerge jalutuskäik, sest Danil Medvedev on võitnud järjest koguni 19 matši. „Ma soovin väga mängida parimate mängijate vastu ning Medvedev on hetkel näitamas maailma parimat tennist,“ sõnas Alcaraz finaali eel.