DELFI VIDEO MEHHIKOST | Pidu algab juba päeval! Mehhiko publik naudib koju naasnud suurüritust

Nüüd on maailma kiireimad rallimehed Mehhikos tagasi ning kodupublik naudib suurüritust täiega. Ralli avakatse, Guanuajuato linnakatse on atmosfääri poolest üks sarja kuulsamaid. Nagu tõdesid ka tippsõitjad pärast esimesi kiiruskatset nagu ühest suust: sellise publiku ees on fantastiline sõita.