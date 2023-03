DELFI VIDEO MEHHIKOST | Ott Tänak: meeskond tahtis, et ralli lõpuni sõidaksin ja tänane päev näitas, et see oli mõistlik otsus

Ott Tänak ja Martin Järveoja (M-Sport) lõpetasid Mehhiko ralli laupäevase võistluspäeva 11. kohal. Tänak sõnas päeva lõpuks, et Ford Puma Rally1 masin ei käitu tema käes soovitud kujul, aga positiivne oli see, et päev kulges tehniliste probleemideta.