Perez ja Alonso stardivad Saudi Araabia GP-le esireast, Verstappen ja Leclerc teisest kümnest

Laupäevase ajasõidu kõige dramaatilisemad sündmused toimusid teises sessioonis, kui Bahreinis toimunud hooaja avavõistluse võitnud Max Verstappen võttis meeskonnaga ühendust. „Mul on probleem... probleem mootoriga,“ ütles valitsev maailmameister, kes pööras oma Red Bulli vormeli boksi ja rohkem rajale ei naasnud. Nii alustab hollandlane homset sõitu alles 15. kohalt.

Kuid sellest hoolimata võttis Red Bull ajasõidus esikoha, sest mehhiklane Sergio Perez edestas 0,155 sekundiga Ferrari pilooti Charles Leclerci. „Üsna keeruline sõit. Seda on tunda, et vormel 1 autod ärkavad sellel rajal ellu ja nii sa pead ringist võtma viimase. Maxist on kahju, sest ta on läbi nädalavahetuse olnud väga hea. Loodetavasti jõuavad homme mõlemad meie masinad poodiumile, aga tehnilised probleemid võivad tabada meid kõiki“ pööras Perez sõidu järel tähelepanu sellele, et treeningutel oli Verstappen mees omast klassist.

Vanameister Alonso alustab teiselt kohalt

Kuid ajasõidus teise aja saanud Leclerc vahetas enne Saudi Araabia etappi oma vormelil juppe, mistap peab ta loovutama homseks kümme stardipositsiooni ja temagi saab lähte teisest kümnest. „Ühest küljest olen õnnelik ja teisalt mitte. Arvasime, et meil on sellel rajal kiiruse leidmisega probleeme, kuid olen oma ringiga väga rahul. Andsin endast kõik ja olin viimasel piiril. Kuid teisalt on näha, et Red Bull on teiselt planeedilt ja meil on probleeme. Homme alustame üsna kaugelt ja tuleb keeruline päev, aga loodetavasti õnnestub meil võimalikult kähku tippu tõusta,“ rääkis Monaco lipu all võistlev piloot.

Nii stardib homme teiselt kohalt hoopis 41-aastane Aston Martini piloot Fernando Alonso, kes kaotas Perezile 0,456 sekundiga. Hispaania sõitja on tegemas ilusat hooaja algust, sest Bahreinis sai ta kirja kolmanda koha. Teisest reast saavad lähte britt George Russell (Mercedes; +0,592) ja hispaanlane Carlos Sainz Jr (Ferrari; +0,666) ning kolmandast kanadalane Lance Stroll (Aston Martin; +0,680) ja prantslane Esteban Ocon (Alpine; +0.813).