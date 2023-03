Levadia kirjutas tabelisse teise võidu. Ainsalu: tegime viigist Pärnuga omad järeldused

Liigahooaja avamatšis Pärnu Vaprusega väravateta viiki mänginud ning kolmapäeval 3:0 Tartu Tammeka alistanud FCI Levadia alustas võõrsil aktiivselt ja pall oli peamiselt Transi väljakupoolel. Kuigi suurepäraseid väravavõimalusi tallinlased ei loonud, siis 26. minutil pääsesid nad juhtima – Levadia keskkaitsja Bourama Fomba pani ette pika palli, ründaja Felipe Felicio võttis selle omaks ja jättis Ernest Agyirile, kes sättis 25 meetril nahkkera vasakule jalale ning virutas selle posti kõrvale. Kuigi Levadia jätkas domineerimist, siis see jäi piirilinnas esimesel poolajal ainsaks tabamuseks.

Teisel poolajal meeskonnad Kalev-Fama staadionile kogunenud 186 pealtvaatajale meeletut silmailu ei pakkunud, sest mitmete haiget saanud mängijate putitamine tõmbas pidevalt kohtumises tempo maha. Kuigi mõlemal meeskonnal oli poolvõimalusi, siis sihile jõudis 74. minutil taas Levadia. Vasakul äärel sai palli endine Eesti U21 koondislane Michael Schjönning-Larsen, kes astus kaitsjast mööda ja vajutas palli karistusala joonelt posti, kust see põrkas Transi kollkipri Aleksandr Kraizmeri seljast võrku.

Transil on kolme vooru järel tabelis baranka

Mängu Levadia kaptenina lõpetanud poolkaitsja Mihkel Ainsalu möönis kohtumise järel, et tiim muutub aina paremaks. „Meeskond on iga päevaga ühtsem. Tegime esimesest mängust oma järeldused, peatreener [Curro Torres] näitas meile kõik asjad ette ja igaüks võttis sealt kaasa, mida vaja oli.“ rääkis Soccerneti ülekandes 27-aastane jalgpallur, kes kiitis tervet meeskonda. „Kolm punkti, taga null, olen kõigi esitusega väga rahul. Ühtne meeskond, panime lõpuni välja.“

Tänavu eelnevalt 1:2 Paide Linnameeskonnale ja 0:5 Tallinna Florale kaotanud Trans võttis kaotusseisus aina enam riske ja see oleks kätte maksnud 81. minutil, kui nende kaitsjate selja taha pääses jooksu vahetusest sekkunud Mollo, kuid 19-aastase Levadia ründaja löök lendas posti. Rohkem silmapaistvaid võimalusi kumbki meeskond ei tekitanud ja kohtumine päädis külaliste 2:0 võiduga.

Sellest hooajast Narva Transi juhendava endise Eesti jalgpallikoondislase Sergei Terehhovi meelest oli kohtumine võitluslik ja võrdne. „Aga Levadia meeskonnas leidus kaks kvaliteetset lööki, mille nad suutsid kastist väljast ära lüüa. Meie ei suutnud. Nii ta on,“ selgitas 47-aastane peatreener, kelle väitel mõjutas mängupilti ka Narvas keerutanud tuul. „Surus see, kes mängis allatuult. Selge see, et 0:1 kaotatud poolajal järel pidime võtma riske – pidime pallid kiirelt ette mängima ja pressima. Rahul ma pole, sest kolmest mängust pole meil ühtegi punkti.“