Venemaa legend kahtlustab Johannes Bød dopingu tarvitamises

Bø püstitas neljapäeval Holmenkolleni MK-etapi sprinti võites uue rekordi, kui teenis juba hooaja 17. võidu. Tänavusel Oberhofi MMil jõudis 29-aastane norralane igal distantsil medalile ning teenis viis kulda ning ühe hõbeda ja pronksi.

„Bø uus rekord? Pole kahtlustki, et ta on andekas. Aga see, et Norra koondis ja, ma ei välista, et ka Bø ise, kasutavad terapeutiliste ravimitena legaalselt illegaalseid ravimeid... Usun, et tuleb aeg, mil selgub, mille abil nad kõik need medalid võitsid,“ sõnas Vassiljev Venemaa meediale.

„Tegelikult on siin kõik väga lihtne: selleks, et võit oleks õiglane ja tõeline, on vaja võita võrdsetes tingimustes. Ja hetkel pole võrdseid tingimusi. Nende [Norra] sportlastel on mõne müütilise haiguse tõttu lubatud kasutada tohutul hulgal illegaalseid ravimeid,“ leiab Vassiljev.

Endise laskesuusataja sõnul tõestab tema teooriat ka fakt, et Norra legend Ole Einar Bjørndalen ei suutnud Hiina koondise treenerina edu saavutada.

„Aga kui norralased on tõesti nii andekad, kui nad teavad meetodeid, mille abil saab treenida, siis miks ei suutnud suur ja võimas Bjøerndalen, teades kõiki norralaste meetodeid, Hiina koondises ainsatki sportlast edukaks teha? Ja seda kõike Hiina poolt pakutud suurepärastes tingimustes. Võitlusest medalite pärast ma isegi ei räägi, ükski tema sportlane ei suutnud isegi esikümnesse pääseda. Ta valis need ise välja, treenis ise, valmistas nad startideks ette. Kas pooleteise miljardi elanikuga riigis pole mitte ühtegi tõeliselt andekat sportlast? See on võimatu. Ma ei näe tulemusi. See tähendab, et see lükkab ümber arvamuse, et norralased on kõige andekamad ja tunnevad salatehnikaid. Nende kõige olulisem meetod on keelatud ravimite legaalne kasutamine,“ väidab Vassiljev.

Venelane on varem öelnud, et Norra toetab venelaste olümpialt kõrvaldamist just seetõttu, et nende sportlased kasutavad dopingut.

60-aastane Vassiljev on kahekordne olümpiavõitja. Nii 1984. kui 1988. aastal võitis ta Nõukogude Liidu koondisega kuldmedali teatesõidus.