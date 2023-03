Venelanna üllatas Indian Wellsis esinumber Iga Świątekit

23-aastane Rõbakina alistas Świąteki tänavu juba teistkordselt. Ka jaanuaris peetud Australian Openil oli Kasahstani lipu all mängiv tennisist suutnud poolatari üle mängida.

„Täna mängisin vahepeal kõrgeimal tasemel,“ sõnas Rõbakina kohtumise järel rahulolevalt. „On hetki, kui tunnete: „OK, ma suudan võita kõiki, kui ma nii mängin.“ See on eesmärk, kuid igas matšis ei saa end suurepäraselt ja täiuslikult tunda. Ma arvan, et täna olin ma väga hea.“