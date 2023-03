Liider Lappi kiitis Hyundaid: see oli minu karjääri parimaid päevi

„See on ilmselt olnud üks mu karjääri parimaid päevi. Lootsin, et suudan tipus võidelda, aga seda mõtet, et asun juhtima ja võitlen kogu aeg Sebiga [Ogier), mul küll ei olnud,“ teatas õnnelik Lappi reede õhtul.

„Olin kindel, et meie kiirus on konkurentsivõimeline, kuid ma ei mõelnud sellele eriti pingsalt. See on hea auto. Tegime palju tööd Monte Carlo ja Rootsi rallide ajal, samuti nende sündmuste vahel. Nüüd võime lõpetada õige seadistuse otsimise, sest arvan, et oleme leidnud selle, mis mulle meeldib, nii et saan keskenduda lihtsalt sõitmisele. Siis on võimalik siit ja sealt aega võita,“ ütles soomlane rahulolevalt.