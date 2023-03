Latvala ja Rovanperä jäid avapäevaga rahule. „Meie masin on töökindel“

„See on olnud meie jaoks üldiselt positiivne reede. Mehhiko ralli on alati suur väljakutse autodele ja sõitjatele ning oleme täna [reedel] näinud mõne jaoks katkestamist ja probleeme, kuid see ralli ongi sageli selline. Meie autod on siiski töökindlalt sõitnud ja meie tempo on olnud päris hea,“ kommenteeris Latvala Toyota meeskonna pressiteate vahendusel.

„Teame, et Seb [Ogier] on väga näljane, et siin veel üks võit võtta ja ta on teinud tugeva stardi, kuid pean ütlema, et ka Esapekkal [Lappi] läks väga hästi ja nendevahelist võitlust on olnud tore näha. Meil on ka Elfyn [Evans] kolmandal ja Kalle (Rovanperä] viiendal kohal ning ootame põnevusega laupäeva, mis on kindlasti veel üks väljakutseid pakkuv päev kõigile,“ lisas soomlane.

Valitsev maailmameister Kalle Rovanperä, kes kaotab liider Esapekkka Lappile (Hyundai) 59 sekundiga, tunnistas, et võistluspäev oli isegi parem, kui ta kartis.

„Päev pole meie stardikohta arvestades väga halb olnud. Arvan, et tegime, mis suutsime ja andsime endast parima ning ajakaotus on ilmselt see, mida oligi ees startides oodata. Hommikusel kahel esimesel kiiruskatsel oli tegelikult seis parem, kui ma ootasin. Kolmandal katsel kaotasime natuke rohkem, kui meil polnud hübriidi. Pärastlõunal oli ikka päris palju puhastamist, aga ma arvan, et saime sellega hästi hakkama. Laupäeval oleme paremas seisus ja peame kohe hommikul kõrges tempos olema,“ sõnas Rovanperä.

Üldseis:

1. Esapekka Lappi/ Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) 1:25.12

2. Sébastien Ogier/ Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1) +5,3 sekundit

3. Elfyn Evans/ Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +30,1

4. Thierry Neuville/ Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) +39,8

5. Kalle Rovanperä/ Jonne Halttunen (Toyota GR YARIS Rally1) +59,7

6. Dani Sordo/ Cándido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) +1.27,2

7. Gus Greensmith/ Jonas Andersson (Škoda Fabia RS Rally2) +3.50,1

8. Adrien Fourmaux/ Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2) +3.58,6

18. Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) +14.05