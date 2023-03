VIDEO | Barcelona lõpetas Euroliigas kaotuste seeria

„Oli oluline, et suudaksime mängule keskenduda ja saavutaksime võidu. Lülitasime oma energia sisse ja see tõi meile võidu,“ sõnas Vesely mängu järel. „See oli raske nädal. Teadsime, et tegemist on raske teekonnaga ja saime kaks kaotust, kuid õnneks oli täna kodumäng.“