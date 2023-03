TIPPHETKED | Teisel poolajal ärganud Pärnu Sadam kaotas põnevusmängus Kalev/Cramole

Rannula möönis, et mängijad said teisel poolajal väikese õppetunni. „Aga poistele ei saa väga palju ette heita. Graafik on tihe, homme on ka mäng ja lõpuks loeb võit,“ pööras kalevlaste peatreener tähelepanu tõigale, et alles kolmapäeval pidas meeskond Saksamaal eurosarja kohtumise. „Nendeks [Eesti-Läti liiga] mängudeks pole väga aega valmistuda. Käime mängijad läbi ja pilt on selge, kuid ekstrasuurt plaani pole. Küsimus on mängijate katmises. Ivo oli tubli, sest ta pani sisse kolmesed, mida ta muidu ei pane. Kaitses jäime Harti vastu pehmeks. Esimesel poolajal need asjad toimisid, teisel mitte.“