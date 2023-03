TÄNA DELFI TV-s | Pärnu Sadam võõrustab ühisliigas Kalev/Cramot

Pärnu jagab hetkel 12 võidu ja 17 kaotusega 9.-11. kohta koos TalTechi ja Liepajaga ning nende lootus play-offi jõuda on juba kustunud. Kalev/Cramo (22-5) on BC Prometei järel teisel kohal, kuid Riia VEF (23-6) on ohtlikult nende kannul. Omavaheliste mängude seis on seejuures VEFi kasuks.