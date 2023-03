DELFI MEHHIKOS | Juubilar Katsuta pani päevale õnnetu punkti: puhas minu viga

„Loodetavasti õpin sellest väljasõidust tulevikuks, et mõista, millele recce j a võidusõidu ajal rohkem tähelepanu pöörata. Reccel' läbisin antud lõiku umbes 70 km/h. Kui siin täiskiirusel sõita, on lugu hoopis teine,“ tõdes ta.

Katsuta raputas väljasõidu eest endale tuhka pähe. „Olin ise kurvi sõites liiga optimistlik. See oli puhas minu viga, mina olin roolis,“ tõdes ta. „Auto on üldjoontes hea, natuke parandusi saab teha. Pean ise oma sõidustiili Mehhiko tingimuste jaoks veidi kohendama.“

„Kolm sõitjat saatsid mulle sõnumi, et neil on varasematel aastatel samas kohas suuri momente olnud. See on keeruline lõik,“ lisas jaapanlane. „Kuid jah, võib-olla olen esimene, kes siin avarii tegi...“