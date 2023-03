Arsenali jalgpallilegend vallandati Inglismaal

Crystal Palace kaotas nädalavahetusel Brightonile 0:1 ja püsib nüüd juba 12 järjestikust mängu võiduta. Meeskond on langenud 12. kohale ning neid lahutab väljalangemistsoonist vaid kolm punkti.

Tänavu on Crystal Palace hädas olnud eeskätt ründemängu ja väravate löömisega - 27 mänguga on kokku skoori tehtud vaid 21 korda. Vähem on löönud vaid Wolverhampton, Everton ja viimasel kohal paiknev Southampton.