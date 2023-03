Kalev/Cramo peab eurosarja poolfinaali kodumängu Tondiraba hallis

Ajalooliseks teeb mängu fakt, et BC Kalev/Cramo pole kunagi varem eurosarja nelja parima hulka saanud ning Eesti korvpalliklubidest on seda varem saavutanud ühel korral Tartu Ülikool/Rock (2007-08 hooajal võideti neljas koht tolleaegses FIBA EuroCup formaadis). Lisaks on BC Kalev/Cramo tänavusel hooajal saanud juurde palju uusi fänne ja rõõmustanud sadu korvpallisõpru magusate võitudega, näidates alati lõpuni pingutades head meeskondlikku mängu.