Kalev/Cramo eurosarja poolfinaalmängu piletid on müügis! Martin Dorbek: loodame fännide toele!

Meeskonna kapten Martin Dorbek loodab ka Tondiraba saalis täismaja näha: „Kodu on seal, kus on pere. Kodusaal on seal, kus on meie fännid. Mängime Tondirabas, et ikka kõik fännid saaksid vaatama tulla ja keegi ei peaks väikse saali tõttu ukse taha jääma. Loodame ka seekord fännide toele, kes tekitavad meie mängudel võimsa atmosfääri ning kus on kõikidel vastastel ebamugav mängida,“ sõnab Dorbek.