Lanzarote Ironmanil startiv Vabaorg keskendub uuel hooajal pikematele distantsidele, Jeret sihib MM-pääset

Vabaorg on otsustanud uuel hooajal karjääris edasi liikuda ning panna ennast proovile pikematel distantsidel. „Minu jaoks on see esmakordne kogemus võistelda siin saarel. Igal juhul saab olema põnev võistlus, sest PRO-klassi mehi on kirjas üle 50. Töö on tehtud ja nüüd on aeg minna stardijoonele ning nautida töövilju!“ ütles Vabaorg, kes on sel aastal ettevalmistusperioodile lähenenud teisiti kui varem.

„Peale eelmise hooaja ootamatut lõppu pidin uuesti treeninguid alustades pidevalt jälgima, tugevdama ja hoolitsema enda vigastatud põlve eest. See oli minu jaoks üks tõsisemaid vigastusi, mis on mind rajalt maha võtnud,“ jätkas Vabaorg Eesti Triatloni pressiteate vahendusel. „Samuti olin eelmisel hooajal pidevalt kimpus haigustega, mis piirasid treeningute tegemist. Just neil põhjustel võtsin puhkuseperioodil vastu otsuse, et peale uue aasta tulekut lähen kohe Hispaaniasse laagerdama. Suurema osa 2023. aastast olengi veetnud lõunamaal – soojas kliimas treenimine ja viibimine on toonud endaga kaasa positiivse enesetunde, emotsiooni ja edasimineku.“

Jereti peamine eesmärk on Lanzarotel kindlustada endale koht Ironman 70.3 maailmameistrivõistlustel, mis peetakse tänavu Soomes Lahtis. „Olen teinud parima võimaliku ettevalmistuse, mis mu võimalused on lubanud mul teha,“ kinnitas Jeret. „Talv on möödunud eeskujulikult ja mul ei ole endale etteheiteid. Otseselt midagi teisiti ei ole teinud, võib-olla ehk rohkem lihtsalt trenni.“

Ironman 70.3 Lanzarote start antakse PRO klassi meestele Eesti aja järgi kell 8. Vanuseklassidesse kuuluvaid sportlaseid hakatakse rajale laskma alates kell 8.10.