Eesti on drifti Euroopa tippsarjas esindatud kolme sõitjaga

Oliver Randalu mullune hooaeg Drift Mastersil algas avaetapi teise kohaga, kuid mitmel järgneval võistlusel tuli ette tehnilisi probleeme. „Mulluse kogemuse pealt oleme autot edasi arendanud, uus on näiteks mootori juhtaju ja juhtmestik,“ rääkis Randalu. „Siht on selge: olla rajal tagasi varasemast tugevamana ja võidelda kõige kõrgemate kohtade nimel“.

Kaks aastat Drift Mastersil võistlenud Randalu lisas, et esimene hooaeg oli isegi lihtsam kui järgnev. „Esimene aasta lõppes väga hea kuuenda tulemusega, kuid oli ikkagi õppimise aasta. Edaspidiseks sead juba lati enda jaoks kõrgemale ja see muudab olukorra märksa keerulisemaks.“

Kevin Pesur ütleb, et otsus minna sel hooajal edasi Drift Mastersi sarja tundus asjade loogiline käik. „Eelneval hooajal said meil võidetud kõik kohalikud meistritiitlid - Balti, Livonia ja Eesti - ning oktoobris toimunud FIA Motorsport Games oli samuti üldkokkuvõttes pigem edukas, kus lõpetasime poolfinalistidena,“ lausub Pesur. „Kuna sean endale alati pigem kõrgemad eesmärgid, siis tundus õige sammuna asuda järgmisena võitlema Euroopa meistritiitli nimel. Hetkel käib tihe töö, et jõuda peagi algavaks hooajaks valmis uus tiimibuss ja lõpetada võistlusauto ettevalmistused.“

Samuti esmakordselt kogu sarjas kaasa lööv Kristjan Salmre ütleb, et otsus Drift Mastersiga liituda sündis üsna viimasel hetkel. „Eestis ja Baltikumis olen jõudnud kõrgetele kohtadele, nii et miks mitte astuda samm edasi. Kuna eeloleval hooajal olen Eesti võistlustel direktori ametis ja võistelda ei saa, siis otsisin sõiduvõimalust mujal,“ rääkis Salmre, kes on ka Eesti Autospordi Liidu drifti alakomitee liige. „Drift Masters on tippsari ja rajad väga ägedad. Tegelen veel ka eelarve kokkupanekuga ja otsin koostööpartnereid.“