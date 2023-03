Herrmann-Wick võitis karjääri eelviimase sõidu, kaks eestlannat jõudsid punktidele. Talihärm: näitasin, et minus on sisu

Talihärm tegi vägeva suusasõidu

„35. koht pole midagi erilist, olen varem korduvalt saanud paremaid kohti. Aga see sõit… näitasin endale, et minus on sisu. Kui saan hingata, siis on kõik võimalik. Tahaksin tänada Eesti arste, kellega olen koos töötanud,“ jätkas Talihärm, kelle sõnul tekitasid ebaõnnestunud aastad talle nälga järgmisteks hooaegadeks.