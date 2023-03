TÄISPIKKUSES | Eesti noored suusatajad panid end proovile MK-etapi rajal

Spordiklubi CFC president Hjalmar Konno on uhke, et üle pika aja on klubil võimalik noortesarjas korraldajana kaasa lüüa. „Väga vahva, et noored said end MK jaoks valminud rajal proovile panna ja omal nahal tunda, mis see endast kujutab,“ ütles Konno.

Konno leiab, et suusatamine ei kao kuskile. „Eks siin on olnud mõned kehvemad aastad, aga kui vaatame Tartu Maratoni starti, siis ei pea muretsema, seal on rahvast palju ja küll see võistlemise pool ka ühel hetkel järele tuleb,“ leidis ta.

Võru Suusaklubi treener Hille Saarepuu nautis suusapäeva suure põnevusega. „Nägin nii õnne kui ebaõnne, väga hästi läbitud kurve, kangestumisi tõusudel, ägedaid spurte ja seda kõike oli üliäge vaadata. Kes olid tugevad, need said rajaga hakkama. Hetkel ei meenugi mitte ühtegi võistlust, kus nii palju kukkumisi oleks olnud. Samas rada oli tänu plusskraadidele üsna pehme,“ ütles Saarepuu.

„Laulukaare eest vaadates tundus, et mis see ringike niiväga ära ei ole, aga kui vaatasid, kuidas suusatajatel selg sirgu läks, mis tähendas, et tõusunukk tuli vastu, siis lihastele pani see küll korraliku koormuse. Eesti radadest on ehk Mammaste suusarajad need, millega seda lauluväljaku rada võrrelda. Seal on ka väga teravad laskumised ja kurvid.“

Hille lapselaps Toni Andree Saarepuu saavutas vanuseklassis M18 sarja üldarvestuses kolmanda koha. Rajaga jäi ta väga rahule. „Videost jättis selle raja profiil esialgu ikka väga palju leebema mulje, aga üldkokkuvõttes on see väga hästi tehtud, kiitus MK-etapi korraldajatele.“

21.märtsil MK-etapil debüüdi tegev Toni Andree Saarepuu on oma pikemaajalised sihid seadnud kõrgele, sportlane soovib üle teha oma isa Anti Saarepuu tulemused. „Ma tahan talle tõestada, et tippu on võimalik jõuda ja seal sõita, isegi ajal, mil Eesti suusatamine alles hakkab vaikselt madalseisust välja tulema.“

