HOMME DELFI TV-s | Tallinna lauluväljakul MK-rajal peetakse Hawaii Express noorte suusasarja etapp

Võistluste juhataja, CFC Spordiklubi suusatreener Bert Tippi leiab, et noorte jaoks on laupäeval unikaalne võimalus end maailma tippude jaoks valmival rajal proovile panna. „Võistlussituatsioon annab neile hea võrdlusmomendi ja usun, et tegelikult on laulukaare ees suusatamine natukene erilisem niisamagi,“ usub Tippi ja kutsub kõiki linnaelanikke ja spordifänne suusatajatele kaasa elama.

„Sporti ja suusasporti peab oma silmaga nägema, võistlusmelu võib nakatada ka pealtvaatajat. Kodust võiks välja tulla juba liikumisaasta aukski ning kui publiku hulgas on mõni, kes soovib suusatama õppida, siis meil on klubis selleks suurepärane võimalus,“ ütleb võistluste juhataja.

Just noortele 1995. aastal loodud sarjas korraldab Bert Tippi võistlust esimest korda. „Maailmakarikasarja etapi jõudmine Eestisse andis selleks hea ajendi, sest Tallinnas pole väga kohti, kus taolist suusapäeva läbi viia. Suurvõistluse tiim teeb minu eest osa tööd ära ja ainus küsimärk on minu peas raja jõukohasus kõige noorematele. Kuna see valmib viimasel hetkel ja on ikkagi üsna nõudlik, siis selgubki osa asju n-ö töö käigus.“

„Vahva on see ka, et osade jaoks on 18. märtsil toimuv noortesarja sprindietapp justkui ettevalmistus 21. märtsil toimuvaks maailmakarikasarja võistluseks, kus neil on võimalus rahvuslikus grupis Eestit esindada. Proovin ka ise rada noorte võistluseks üle mõõtes ja testides endast maksimumi anda, siis on hiljem huvitav võrrelda,“ muheleb Tippi.

Hawaii Express noorte suusasarjas osalejate täpsemate tulemuste ja paremusjärjestusega saab tutvuda Suusaliidu kodulehel.

Just noortele 1995. aastal loodud eraldi sarjast on välja kasvanud ka kõik 21. märtsil Tallinnas MK-etapil osalevad sportlased ja treeneridki. Näiteks Aivar Rehemaa, Anti ja Asko Saarepuu, Vahur ja Jaak Teppan, aga ka praegused tegevsuusatajad Martin Himma, Alvar Johannes Alev, Marko Kilp, õed Kaasikud, Aveli Uustalu ja paljud teised.