NOËP kutsub suusatippudele kaasa elama: Eesti publikut kiputakse alahindama

Suurtel spordi- ning muusikasündmustel on palju ühist - pakuvad nad ju mõlemad meeldejäävaid elamusi ja tugevaid emotsioone. Korraldusperioodid on pikad ning töömahukad, tihti ka majanduslikus mõttes riskantsed.

„Kui keegi korraldamist ette ei võtaks ning vaeva ei näeks, siis ei oleks meil ju neid lahedaid sündmusi, kus käia. Meie puhul oli see tiimisisene „sisetunne“, mis ütles, et just nüüd on õige hetk staadionikontserdiks, kuigi majanduslik olukord ehk ei ole kõige tugevam,“ ütleb NOËP, kes 19. augustil esimese Eesti artistina soolokontserdiga A. le Coq Arenal üles astub, mõtiskledes.

Sündmused ühendavad

Tippsündmuste toimumist just Eestis peab muusik väga oluliseks: „See on väga tähtis, et me oleksime kultuuri osa ka laiemalt, mitte üks kauge ääremaa, kus midagi ei toimu. Üks üritus või festival omaette ei pruugi alati omada kriitilist tähtsust, kuid liites kõik need suursündmused kokku on muutus väga suur - me oleme kaardil. Ja seeläbi on ka Eesti rahvas kaardil ning arvestades praegust turbulentset aega on kultuuriline lõimumine välismaailmaga üks tähtsamaid julgeoleku tugisambaid.“

Hindab Eesti publikut kõrgelt

Nii-öelda koduväljaku eelis on NOËPi sõnul tuntav ka kontserte andes: „Eesti publikut kiputakse alahindama. Võib nõustuda, et vahel võtab hoo sisse saamine veidi aega, kuid tegelikult on eestlase näol tegemist vägagi tulihingelise kontserdihundiga, kes võib pikalt lava ees tantsu vihtuda.“

Loomulikult toetab füüsiline aktiivsust ka vaimset tervist, seda on NOËP ka omal nahal kogenud. „Ma olen 100% spordiusku ning tean omast käest, et füüsiline aktiivsus mängib vaimse tervise puhul elutähtsat rolli.“