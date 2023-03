MK-etapi korraldajad kutsuvad publikut varakult Tallinna lauluväljakule

Sissepääs avatakse kell 15.00. Võimalusel palume saabuda jalgsi või ühistranspordiga, kuna parkimiskohtade arv lauluväljaku parklates on piiratud. Kui aga autoga tulemine on ainus võimalus, siis parkida saab Mäe, Tiigi ja Mere parklates, mis asuvad samanimeliste väravate juures. Täpsem parkimise info on saadaval lauluväljaku kodulehel

https://lauluvaljak.ee/et/content/parkimine.

Lisaks on autode parkimine on võimalik Eesti Näitused Messikeskuse parklas Pirita tee 28 tasuga 5 eurot. Parkimiskohtade arv on piiratud.



Võistlus algab kell 17.00 naiste kvalifikatsiooniga ning jätkub 17.30 meeste kvalifikatsiooniga.



Kell 18.00 kütab publiku kuumaks 5miinust.



Kell 19.30 toimuvad finaalid ning võitjaid autasustatakse lilletseremoonial kell 21.00.

Pileteid hinnaga €15 ja €200 (VIP) saab osta Piletitaskust ja kohapealt.

Kuna lauluväljakul on võimalik võistluspäeval veeta kokku üle kuue tunni, siis on korraldajad hoolitsenud ka selle eest, et kõhud tühjaks ei läheks - kohapeal saab süüa nii erinevat näputoitu, kiviahju pitsat, maitsvaid toite grillilt ning pakutakse ka kuuma kohvi ja glögi.



Lisaks on võimalus endale soetada uusi spordi- ja vabaajariideid ning varustust. Suusahuvilised saavad küsida nõu ka määrdeteemadel.