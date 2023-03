KUULA | Robert Peets: pärast kahte suurt dopingujama 2011. ja 2019. aastal oli FIS-il eestlastele MK-etapi osas väga selge sõnum

Esmalt tuletame veel kord meelde, et sprindi MK-etapp leiab aset tuleva nädala teisipäeval, 21. märtsil, Lauluväljakul, algusega kell 17. Kohal on valdav enamus maailma tippudest, eesotsas norralase Johannes Hösflot Kläboga. Juba ette võib lubada, et sportlikus plaanis tuleb võistlus kompromissitu ja äge.