The League | Ott Remmer: mind hoiab „näljasena“ võidujanu ja saavutustahe

Remmer on varasemalt juba korra Hollandis treeninglaagris osalenud ning viimasest korrast jäid talle ainult positiivsed emotsioonid. Samuti on Hollandi kikkpoksi tase väga kõrge.

„Hommikusöök, trenn, lõunasöök, puhkus. Uni-trenn-õhtusöök-uni. Täpselt nii põnev või igav ongi,“ võtab ta treeninglaagri kokku.

Hollandist tagasi tuli poksija aga ainult positiivsete emotsioonidega ning enesekindlust tuli korralikult juurde.

Enesetunne on Remmeril praegu hea, kuna suurem töö on tehtud ja kõik on läinud üsna plaanipäraselt. Edasine valmistumine hõlmab endas veel mõnda tugevamat treeningut, seejärel võtab ta koormuse maha ja paar päeva enne võistlust ei tee poksija midagi.

Füüsilist trenni on ette valmistudes palju

Eelmisel The League’il astus Remmer vastamisi horvaatlase Teo Mikeliciga. Viimane treenib Mike’s Gymis, mis on tippude tipp – kõige nimekam fighter, kes sealt pärit on, on Badr Hari. Mikelic on kokku pidanud 23 võiduga lõppenud matši ja 8 kaotust.

Alguses tundusid võitlejad väga tasavägised ning paistis tulevat põnev matš. Remmer tegi mitmeid häid lööke, kuid seis oli alguses siiski väga võrdne. Teises raundis läks olukord põnevamaks ning Mikelic üritas Remmerile rohkem survet avaldada. Remmer aga oli saanud teatava enesekindluse ning elas surve üle. Teise raundi võitis Remmer. Kolmandas raundis oli kaalul see, kumb meestest on paremas konditsioonis ja kumb suudab oma taktika peale suruda. Mikelic alustas endale omaselt teravamalt ja tundus, et eelmine raund oli Remmerit pisut uinutanud, kuid ta sai lõpus oma kombinatsioonid tööle. Ühehäälselt kuulutati juubeldava publiku silme all võitjaks Ott Remmel.

Remmeri vastaseks selle aasta võistlusel saab olema Hollandist pärit Sabri Ben Henia. Oma oponendi kohta pole Remmer väga detailset uuringut teinud, kuid oskab öelda, et Hollandist tulevad alati väga ägedad, kuid ka teravad vastased.