TIPPHETKED | Viskekontserdi korraldanud TalTech/Optibet alistas kindlalt Tarva

Eesti meistrivõistluste play-off'i kontekstis on TalTechi jaoks tänane mäng aga oluline. Neil on võimalus Eesti klubide arvestuses mööduda Pärnu Sadamast (12-17) ja tõusta viiendaks. Võrdsete võitude korral on TalTechil eelis, sest nad on Pärnu vastu võitnud mõlemad omavahelised kohtumised. Nii Pärnul kui ka TalTechil on veel ees mäng Kalev/Cramoga.