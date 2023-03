Munakividel kukkunud mootorrattur rikkus Eesti jalgratturi võistluse

22. positsioonil lõpetanud Vahtra (+0.22) nentis finišis, et võib oma sõiduga rahul olla, sest kuulus otsustaval munakivisektoril gruppi, mis lõpuni eest ära jäi. „Kahju ainult, et esimene grupp purunes viimasel munakivisektoril selle tõttu, et mootorrattur kukkus ühel mudasel kohal täpselt grupi ees ja sellega oligi sõit otsustatud.“