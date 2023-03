VIDEO | Kipsi läinud Arizona pudenes NCAA turniirilt juba esimeses ringis. Kriisa: sellist edu ei tohi maha mängida

„Pean esiteks Princetoni kiitma, neil oli kaitses suurepärane plaan,“ rääkis Kriisa pärast mängu portaalile Yahoo. „Ma ei ütleks, et see polnud meie päev. Olime 10 minutit enne lõppu 12 punktiga ees, me ei oleks tohtinud seda maha mängida. Lõpus ei saanud me häid viskeid ja ei tabanud. Nende visked läksid sisse. See on korvpall. Väga kurb on nii lõpetada. Ülikoolikorvpallis pole kunagi nii, et võistkond jääb samaks. Sellegipoolest on meil väga hea tiim ja olen Arizona korvpallivõistkonnas järgnevate aastate pärast elevil.“