Venelastele rohelise tule näitamine lõi vehklemiskalendri sassi. Sakslased loobusid MK-etapi korraldamisest

Rahvusvaheline vehklemisliit FIE otsustas möödunud nädalal, et igapäevasel sadu süütuid ukrainlasi tapva Venemaa riigi sportlased, treenerid ja ametnikud võivad rõõmsalt taas võistlustel osaleda. Loomulikult jättis see otsus mitmeid lahtisi otsi ja esimesed viljad on käes.

Venelased ja valgevenelased peaksid vehklemisellu lülituma alates aprilli keskpaigast. Üks esimesi võistlusi pidanuks neile olema Saksamaal Tauberbischofsheimis toimuv MK-etapp, ent selle korraldajat otsustasid võistluse sootuks ära jätta, vahendab portaal Inside the Games.

Saksamaa vehklemisliidu (DFB) president Claudia Bokel ütles, et FIE tingimustel ei saa nad 5. kuni 7. maini MK-etappi korraldada. „Oleme jätkuvalt solidaarsed Ukraina inimestega, kes kannatavad agressori rünnakute all,“ ütles Bokel, kelle sõnul pole nad katuseorganisatsiooni otsusega nõus. „Tahame anda selge signaali, et soovisime hääletusel teistsugust tulemust ja näeme endiselt väga palju lahtisi otsi, mis muudab turniiri korraldamise võimatuks. Kuigi sooviksime omi sportlasi näidata Saksamaa publikule ja sooviksime neile pakkuda Pariisi olümpiale kvalifitseerumiseks koduväljakueelist, siis tunneme, et ainus võimalus on võistluse ära jätmine.“

FIE otsuse taustal on lisaks taak, et mitmed Euroopa riigid on kehtestanud Venemaa ja Valgevene inimestele reisipiirangud. Meie idanaabri vehklemisliidu president Ilgar Mammadovi meelest polnud sakslaste käik üllatus.

„Nad ei jää sugugi viimaseks riigiks, mis teeb sellise otsuse. Kui nemad ei saa võistlust korraldada, siis on väga palju riike, kes saavad seda teha. Ma ei hakka oma kolleege kritiseerima, sest isegi kui alaliit tahaks etappi korraldada, siis nende riik ei luba meil sinna kohale minna. Täna juhtus see Saksamaal, homme mõnes muus riigis. Kuid meil on kõigiga normaalsed suhted ning nagu ma kongressil ütlesin, siis meie soov on võistelda,“ ütles Mammadov Venemaa riiklikule uudisteagentuurile TASS.

FIE plaani põhjal saavad Venemaa ja Valgevene vehklejad esmakordselt rajale naasta 27.–29. aprillil Soulis toimuval MK-etapil. Seejärel pidid nad võistlema Saksamaal, kuid nende loobumisel peaks järgmine MK-etapp toimuma Poolas Poznańis. Kuid ka Poola puhul on vägagi küsitav, kas nad lasevad venelased üle piiri.