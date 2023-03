DELFI MEHHIKOS | Elfyn Evans loodab nukra seeria lõpetada: kui sellele mõelda, siis 100% enesekindlust pole

Tänavust hooaega on Evans alustanud neljanda ja viienda kohaga vastavalt Monte Carlos ja Rootsis. Mehhiko ralli eel rääkis Evans Delfile, et soovib pika võidupõua lõpetada.

„Viimased 18 kuud ei ole olnud just ideaalsed,“ tõdes Toyota sõitja. „Kui seda meeles hoida, ei saa just 100% enesekindel olla, aga tundub, et asjad liiguvad õiges suunas. Iga ralliga läheb tunnetus autos üha paremaks. Olen optimistlik ja eesmärk on võimalikult kiiresti võidureele naasta.“

„Mehhikos on alati tore tagasi olla, ehkki tegu on nõudliku ralliga,“ lisas Evans, kes hooaja kolmanda etapi eel hoiab üldarvestuses viiendat kohta.

Mehhikos on ralli eel üheks põhiküsimuseks, kuidas hübriidautod ligi 30-kraadises kuumuses ja enam kui 2000 meetri kõrgusel merepinnast hakkama saavad. „Kuumus on siin alati põhiteema ja küsimärgid on ka hübriidi kohal, kuidas see hakkama saab ja kuumusega toime tuleb,“ lisas Evans. „Me tõesti ei tea ette, peame vaatama, kuidas minema hakkab. Kuumus on mõistagi ka autos sees sõitjate jaoks suur katsumus.“