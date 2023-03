Kahvatu Kalju koperdas ka teisel tõkkel. Pettunud Järvelaid: peame juurde panema

„Kaotatud kaks punkti,“ võttis kohtumise Soccerneti ülekandes kokku Nõmme Kalju vasaku ääre eest vastutav Henri Järvelaid. „Tuleme iga meeskonna vastu kolme punkti järgi. Ütleme nii, et millegi taha pugeda pole. Lahtisest mängust pole me veel ise väravat löönud, peame juurde panema.“

Pärnul oli avavoorust all suurepärane tulemus, sest nad said FCI Levadialt kätte väravatega viigi. Sama tulemusega päädis Nõmme Kalju esimese ringi matš Tallinna Kaleviga. Sel hooajal klubi sajandat juubelit tähistav ja meistritiitlist unistav Kalju alustas kohtumist võõrsil maruliselt, sest Alex Matthias Tamme peast värava ette kukkunud palli suunas viiendal minutil õnnetult oma võrku Vapruse kaitsja Kevin Aloe. Mõne minuti pärast oli Kaljul võimalus lüüa teine, ent Henri Järvelaidi löögi võttis ära Ott Nõmm.

VAR võttis Kaljult värava

Prins on pannud pärnakad mängima

Möödunud hooajal olid pärnakad meistriliigas üsna nutused ja nad lõpetasid aasta viimasel kohal. Sellest hooajast tiimi juhendava Igor Prinsi käe all nad kahes mängus näpistanud punkte nii Levadialt kui Kaljult. Aloe tõdes, et pärnakate loodud võimaluste põhjal võinuks sellest mängust võtta ka kolm silma. „Aga mul on hea meel, et lõime ühe ja saime viigipunkti,“ rääkis 27-aastane Vapruse mängija.