Eesti jalgpalliklubide avalik kiri EJL-ile ja ministeeriumile: valitsev meister rikub ausa mängu reegleid

„Meie, viis Eesti saalijalgpalliklubi, pöördume avaliku kirjaga Eesti Jalgpalli Liidu ja Kultuuriministeeriumi poole, et saada selgust meie andmetel jalgpallielus juba mitu hooaega ebaausalt tegutseva klubi FC Cosmos ja tema juhi Boriss Šipunovi tegevuse kohta.



Palume selgitada olukorda, kus hooajal 2021/2022 kuulus FC Cosmose meeskonda neli Venezuelast pärit leegionäri, kelle Eestis viibimise eesmärk oli saalijalgpalli mängimine, millest anti teada ka FC Cosmose suhtlusvõrgustikes. Samas olid nad eelmisel hooajal klubis registreeritud amatööridena, mis sisuliselt võimaldas klubil mitte maksta nende teenuste eest vastavalt Jalgpalli Liidu ja ka riiklikele nõuetele.



Tahame saada ka selgust olukorras, kus FC Cosmos sõlmis hooajal 2022/2023 kolme Ukraina mängijaga profilepingu, aga ei maksnud neile mängijate sõnul töötasu, jättis nende maksudeklaratsioonid esitamata ega maksnud makse, kuid pärast seda, kui olukorraga rahulolematud mängijad lõpetasid ühepoolselt lepingud, sai klubi taas võtta oma ridadesse Ukrainast uusi mängijaid, ühe neist professionaalsetel alustel.



Samuti tekitab meil palju küsimusi olukord, kus maksupettuses süüdi mõistetud ja ka vanglas karistust kandnud klubi president Boriss Šipunov, kes on kuulutanud end eraisikuna pankrotis olevaks ja kelle eraisiku maksuvõlg enne pankroti väljakuulutamist oli Eestis rekordiline 6 miljonit eurot, jätkab äritegevust ja tekitab uusi võlgu. Erinevatele registritele tuginedes on temaga seotud ettevõtetel järgmised maksuvõlad: Hostech OÜ-l (müüdud pankrotimenetluses Boriss Šipunovi õele Marina Šipunovale) 83 000 eurot, Baltic Futsal Marketingil 21 500 eurot, saalijalgpallikoolil FC Cosmos 6000 eurot ja Lätis registreeritud ettevõttel Best Wood Group SIA 165 000 eurot.



Tahame teada ka seda, mida on Eesti Jalgpalli Liit võtnud ette seoses sellega, et FC Cosmos korraldas Tallinnas UEFA Futsali meistriliiga eelringi turniiri, mille korraldamiseks eraldab UEFA muljetavaldava summa, üle 50 000 euro, kuid vaatamata sellele on klubi president Boriss Šipunov jätnud meie andmetel korduvatest lubadustest hoolimata maksmata arved alates hotelliteenustest ja turvafirma teenustest ning lõpetades mängu ülekannetega seotud teenustega, põhjustades kõigile tõelisi kahjusid.



Samuti põhjustas Boriss Šipunovi tegevus rahalist kahju eelmisel hooajal Eesti saalijalgpalli meistrivõistluste meistriliigas osalenud klubidele. 2021/2022 põhihooajal sai mängude ülekannete ja reklaamide õigused Šipunoviga seotud ettevõte Baltic Futsal Marketing OÜ. 11.08.2022 teatas Boriss Šipunov isiklikult, et reklaamimüügi raha on laekunud ja jagatakse peagi ühiselt klubide vahel, kuid sellest on möödas rohkem kui seitse kuud, aga meie teada pole klubidele raha üle kantud.



Kokkuvõttes leiame, et Boriss Šipunovi tegevus kahjustab mitte ainult Eesti jalgpalli, vaid kogu Eesti spordi mainet, sest Eestis palgata jäänud mängijatelt läheb info edasi. Meie hinnangul teeb Boriss Šipunovi tegevus märkimisväärset rahalist kahju ka ettevõtetele ja eraisikutele nii Eestis kui ka Lätis.



Loodame, et FC Cosmose kohta võtab Eesti Jalgpalli Liit vastu otsuse veel enne nädalavahetusel peetavat karikavõistluste finaalturniiri või vähemalt enne märtsi lõpus algavat meistrivõistluste play-off'i, et platsil saaks võistelda omavahel finantsdopingukahtlustusteta klubid. Sportlikult oleks see ausam olukorrast, kus võimalikud tagasiulatuvad sanktsioonid võetaks klubi suhtes vastu pärast hooaja lõppu.



Nõuame viivitamatut tegutsemist, et vältida edasisi kahjusid.