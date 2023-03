Noor, kartmatu, ühtehoidev ja näljane Kalev/Cramo kergitab latti aina kõrgemale

Bamberg viskas mängus 67, Kalev/Cramo 85 punkti. Enne Saksamaale sõitmist toonitas Kalevi leer, et veerandfinaali kordusmatši saatuse võib otsustada üks vise. Vahel on tore, kui ennustused ei täitu. Külalised valitsesid mängu nii selgelt, et viimased minutid kulgesid pingevabalt. Kahe mängu kokkuvõttes jäi Kalev/Cramo peale 21 punktiga.