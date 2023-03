Bö võitis, lätlane tuli neljandaks ja Siimer tegi elu parima sõidu

Siimer tegi elu parima esituse

Karjääri parima esituse tegi 23-aastane Kristo Siimer, kes enne tänast oli parimal juhul MK-sarjas lõpetanud 47. mehena. Holmenkollenis jättis Siimer üles ühe märgi, kaotust Böle kogunes 2.17,5 ja see andis 42. koha. „Päris Covidi põdemist pole lihas järgi jõudnud ja kannatasin, aga hingamise poolest oli kerge sõita. Raske öelda, kas see Oslo rada sobib mulle. Kokkuvõttes oli päris hea,“ rääkis 40. ehk punktikohast natuke enam kui tosina sekundi kaugusele jäänud eestlane.

Koroonasse haigestumise järel sai Siimer eelmisel nädalal viieks päevaks koju. „Ma ei teinud midagi - jooksin korra ja käisin suusarajal, mis andis natuke värskust. Natuke maksin [täna] suusarajal lõivu, aga kompotina oli asi hea. Ütlesin endale, et kui tulen [kahest tiirust] ühe eksimusega läbi, siis on see selle hooaja laskmist vaadates väga hea,“ tõdes Siimer, et ta püstitas ühe endale pandud eesmärgi.