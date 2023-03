Kalev/Cramo üritas eurosarja poolfinaali viia Unibet Arenale, aga tulutult

„24.-26. märtsil on seal maadluse Tallinn Open ja kuni 29. märtsini rahvusvaheline laager. Osalejaid on 25 riigist, rahad on makstud ja see on ainuke saal, kuhu mahub 14 maadlusmatti. Kuhugi seda liigutada ei saa. Mis teha, piletihind on natuke kallim, et oma asjadega ellu jääksime. Kahju, oleks tahtnud Unibetis peo püsti panna, 4000-5000 inimest oleks tekitanud samasuguse ägeda tunde nagu Kalevi spordihallis,“ rääkis Kask.