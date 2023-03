Tippu rühkiv Pippi Lotta Enok: sport on elus lühike etapp. Armastus jääb, aga sport läheb ära

20-aastasena pole kerge olla üksinda eemal kodust ja sõpradest. Pippi Lotta Enok valis aga USA-s Oklahomas treenimise ja õppimise selleks, et teha tippsportlaseks saamise nimel jõuline samm edasi. „Kõige rohkem tunnen puudust oma lähedastest, turvalisusest, kodust ja keelest ehk kõikidest nendest väikestest asjadest. Ja loomulikult ka oma südamehärrast,“ tunnistas ta.

See aga ei tähenda, et ta üle pooleteise aasta eest tehtud valikut kahetseks. Pole ka põhjust, sest sportlikud tulemused näitavad, et Enok astub õiget rada ning vanemate ja korvpallurist armsama Ralf Küttisega saab ta tänapäevaste sidevahendite kaudu suhelda iga päev.