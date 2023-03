Taas FIFA presidendiks valitud Infantino meediale: miks te olete nii kurjad ja rassistlikud?

„Kandideerin ilma vastasteta ja tahan teid juba ette tänada kogu toetuse eest,“ ütles FIFA kongressil Infantino vahetult enne valimisi. Kuigi MM-i eel, ajal ja järel tekitas paksu pahameelt inimõiguste tagamisega hädas oleva Katari saamine suurturniiri korraldajaks ning osad Skandinaavia riigid üritasid leida šveitslasele vastas kandidaati, siis alates 2019. aastast jalgpalli katuseorganisatsiooni juhtinud Infantino jätkab samas rollis 2027. aastani.

Pärast presidendiks tagasivalimist andis Infantino Rwanda pealinnas Kigalis pressikonverentsi, kus ta tuuseldas oma vastaseid. „Tahaksin alustada mõne märkusega,“ alustas vutijuht monoloogi. „Enne MM-i ma tundsin, et pean kaitsma MM-i. Täna tagasivalituna tunnen, et pean kaitsma FIFA-t. See on midagi, millest ma tõesti ei saa aru. Peate kuulama veel üht Infantino monoloogi. Loodan, et see tuleb lühem kui Dohas. Ma ei saa aru, miks te olete nii kurjad? Miks? Miks? Ma ei saa aru!“

Infantino sõnul räägitakse liiga palju sellest, et FIFA mõtleb ainult raha teenimisele. Tema meelest tegutseb katuseorganisatsiooni mängijate ja fännide teenindamisega.

Nii võttis ta sihikule ajakirjanikud. „See on teine asi, millest ma aru e saa. Kui mõned teist kirjutavad FIFA-st, siis ütlete, et me mõtleme ainult rahast. Kui me korraldame uus turniire, siis see on justkui raha teenimiseks. FIFA eesmärk on jalgpall, mitte raha. Muidugi vajame raha, et jalgpall maailmas kasvaks ja elaks,“ leidis Infantino. „See on väsitav.“

Sellega viitas šveitslane tõigale, et osale ajakirjanikele ja fännidele ei meeldi, et viimased MM-id on toimunud riikides nagu Venemaa ja Katar. Lisaks nähakse klubide MM-i ja muid pikaks venitatud turniire rahamasinana, millel sisulist väärtust pole ning mis toimuvad mängijate tervise arvelt. Infantino sõnul näitab tema poolt hääletanud riikide arv, et tal on rohkelt toetajaid. Sestap leidis vutijuht, et ajakirjandus peaks teda hoopis rohkem tunnustama.