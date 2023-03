Moskva Spartaki särki kandnud agressorriigi tennisist sai ametliku hoiatuse

Kui 21-aastaselt Potapovalt peale matši särgi kohta küsiti, vastas ta, et on toetanud Spartakit alates 13. eluaastast ega näe selles mingit provokatsiooni.

„Mis puudutab Venemaa jalgpallitiimi särki, siis WTA on mängijat ametlikult hoiatanud, et tema tegu polnud aktsepteeritav ega sobilik,“ vahendab Reuters WTA avaldust. „Me ei oota, et see tulevikus korduks.“