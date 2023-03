Kas Eesti meistriliiga finaalipaar saab täna paika? Lüütsepp: selge eesmärk on seeria veelkord Võrru tuua

Selver/TalTech tagab võidu korral pääsu finaali, sest juhib kolme võiduni peetavat seeriat mängudega 2:0. Meeskonna peatreener Andres Toobal loodab täna finaalikoha kindlustada, ent teab, et viimane samm on kõige raskem.

„See viimane samm on meil varemgi tegemata jäänud. Aga eks see on meestele teada ja seekord tahame sama reha otsa mitte astuda. Peame olema piisavalt targad ja end kõvasti kokku võtma. Võru tuleb selg vastu seina seisus ja kindlasti riskeerivalt mängima. Meie asi on mitte nende rütmiga kaasa minna, olla kannatlikud ja teha oma asju,“ kommenteeris Toobal.