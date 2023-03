BASKET TV | Jutuajamine Boston Celticsi skaudiga: tänapäeva NBA piilub üha enam Euroopasse

NBA klubidel oli ja on mõistagi väga hea arusaam USA üliõpilasliigas ja NBA tütarliigas G-liigas toimuvast, ent muu maailma osas on üha enam kasvanud vajadus infot ja konteksti juurde saada. USA-s ülikoolikorvpalli mänginud Matkevicius on Boston Celticsiga seotud 2014. aastast ja teab skautimisest iga detaili.

Alaliselt Saksamaal elav Matkevicius kuulub ka Leedu meeste korvpallikoondise abipersonali hulka ja me ei saa jätta puudutamata Leedu korvpalli. Mis on see võluvits, et Leedust sirgub tippmängijaid kamalute kaupa ning NBA väljakutele jõudnud mehi on aastatega kogunenud tervelt 15. Samal ajal kui meie ootame teist sähvatust juba enam kui 25 aastat. Head vaatamist!